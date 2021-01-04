 إصابة نائب محافظ البحيرة والسكرتير المساعد بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إصابة نائب محافظ البحيرة والسكرتير المساعد بفيروس كورونا

خميس البرعى:
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 8:57 م

كشفت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عن إصابة نهال بلبع، نائب المحافظ، ومحمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد بفيروس كورونا.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد، يخضعان للعزل المنزلي.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، شاركت فى جولة الافتتاحات، التى قام بها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السبت الماضي، فى مركزي كوم حمادة وإيتاى البارود.

وغابت نائبة المحافظ اليوم عن جولة المحافظ، فى مركزي أبو حمص وإدكو، حيث افتتح المرحلة الثانية من مستشفى الأطفال التخصصى بدمسنا، والمبني الإدارى لمجلس قرية بطورس فى مركز أبو حمص، وافتتح موقف سيارات إدكو، وتفقد محطة توسعة الصرف الصحي بإدكو.

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