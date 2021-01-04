جعجع: «القوات اللبنانية» لن تحمل السلاح مجددا

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أنّ "القوات" لن تحمل السلاح مجددا إلّا في حالة واحدة، إذا إنهار الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقال جعجع، لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنّ "حلف حزب رئيس الجمهورية ميشال عون مع "حزب الله" هو من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، والحل هو في انتخابات نيابية مبكرة تبدّل الأكثرية النيابية".

وأضاف أنّ أمنيته القصوى، "أن يستفيق ويجد كتلا نيابية مستقيلة من مجلس النواب مع "القوات"، للذهاب إلى انتخابات مبكرة".

وأكّد جعجع "أنّ الصواريخ التي يمتلكها حزب الله هي صواريخ إيرانية، وموجودة لخدمة مشروع إيراني بدليل التصريح الذي سمعناه على لسان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الايراني".

وتابع: "إنما الذي استغربته شخصيا من كلامه، قوله إنّه مستعد لمساعدة كل من يعمل لمواجهة إسرائيل! والسؤال، لماذا يريدون مساعدة الجميع في مواجهة إسرائيل، ولماذا لا يواجهونها هم وبالمباشر، أي لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر".

وأشار إلى أنّ "هناك استعمالا للبلدان المحيطة بإسرائيل في الوقت الذي يجعل إيران بمنأى عن كل ما يجري".

وردا على قول حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إنّ إيران وسوريا هما أهم داعم للمقاومة في لبنان قال جعجع: "صحيح، وأكبر دليل الوضع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم في لبنان".