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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد قيام صيادين بصيد السمك من تحت الجليد في بحيرة تشاغان بمقاطعة جيلين بشمال الصين.

ويعتبر هذا التصرف بمثابة تقليد سنوي يمارسه الصيادون في مقاطعة جيلين.

