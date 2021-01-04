الجمارك: تقديم الخدمات بالمركز اللوجيستي الجديد بميناء الإسكندرية

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم حاليا تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بمركز الخدمات اللوجيستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحري.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال زيارة رئيس المصلحة لمقر المركز اليوم، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر.

وأضاف نجم أنه يتم إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد والصادر بجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية لجميع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار والدخان وجميع البضائع المخزنة داخل ميناء الإسكندرية، ويتم إنهاء جميع الإجراءات عليها بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

وأوضح أن التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اللوجيستية الجديد الخاص بدأ اعتبارا من 10 نوفمبر الماضي، حيث بلغ عدد شهادات الوارد المقيدة بالمركز حتى اليوم حوالي 11022 شهادة جمركية وارد، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 8802 شهادة جمركية، وبلغ عدد شهادات الصادر المقيدة 773 تم اعتماد 445 وباقي البيانات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف والمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.

وقال إنه قد أصدر القرار رقم 200 لسنة 2020 بتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجتمع التجاري ومجتمع التخليص والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ”MTS” ، حيث تقوم اللجنة بحصر ودراسة وبحث كافة المعوقات التي من شأنها التأثير على عمل المركز اللوجيستي بالإسكندرية وتشغيله التشغيل الأمثل وتقديم الحلول المقترحة التي من شأنها العمل على إزالة هذه المعوقات، ويتم إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها، وعرض نتائجها فورا على رئيس مصلحة الجمارك.

وأشار إلى أنه قد أصدر توجيهاته بدعم المركز بعدد من مأموري التعريفة والإجراءات، ونقل مكان موظفي الجمارك المختصين بالاتفاقيات لمراجعة شهادات المنشأ عند التسجيل القيد بدفتر 46 ك . م بالمرحلة الأولى لتوفير الوقت، وكذا نقل الموظفين المختصين بتسليم أذون الإفراج للصادر والوارد لمبنى جمارك الصادر لتفادي الزحام وتحقيق انسياب العمل، وتم التأكيد على إدخال الأكواد الخاصة بالبضائع المسجلة بنظام السماح المؤقت، وتكليف 2 من مديري الإدارة من ذوي الخبرة بمصلحة الجمارك للتواجد بصفة دائمة بخدمة العملاء بالصالة للتواصل مع المتعاملين والرد على الاستفسارات فوريا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك "إنه يجب على جميع شركاء العمل التعاون وزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يسهم في تبسيط الإجراءات، لخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية ومنها «التنافسية العالمية، ممارسة الأعمال، بيئة الاقتصاد الكلي».