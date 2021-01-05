تقرير: انطلاق مناورات كبرى للطائرات المسيرة الإيرانية غدا

ذكر تقرير إخباري أن أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى بمشاركة مئات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش الإيراني، تنطلق غدا الثلاثاء، في محافظة سمنان شمال البلاد ومناطق مختلفة من حدود إيران.



وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ،ستقوم انواع الطائرات المسيرة الوطنية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المناورات الكبرى، والتي ستجري على نطاق واسع بأداء مهام قتالية واستخبارية وانتحارية ورقابة واستطلاع على مستويات طيران مختلفة من المدى القصير إلى المدى البعيد.



وقالت وكالة "إرنا" إنه سيجري خلال هذه المناورات، إزاحة الستار لأول مرة عن بعض معدات الطائرات المسيرة والإنجازات والأنظمة الفرعية التي أنتجها خبراء البلاد في الجيش والتصنيع الدفاعي في إطار معرض بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.



تأتي المناورات وسط احياء ذكري مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة امريكية في بغداد في الثالث من يناير العام الماضي وتهديدات ايران بالانتقام.



كما تنطلق المناورات بعد اعلان وزارة الدفاع الأمريكية أنه تقرر إبقاء حاملة الطائرة "يو إس إس نيميتز" في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.



ونقل بيان للوزارة عن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر القول :"بسبب التهديدات الأخيرة التي صدرت عن القادة الإيرانيين ضد الرئيس (الأمريكي المنتهية ولايته دونالد) ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرتُ حاملة الطائرات /يو إس إس نيميتز/ بوقف إعادة انتشارها الروتيني".



وحذر من أنه "لا ينبغي أن يشك أحد في حزم الولايات المتحدة"، وكانت تقارير أفادت مؤخرا بأن ميلر قرر سحب نيميتز من المنطقة.