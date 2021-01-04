أفغانستان تعرب عن مخاوفها من انتقال السلالة الجديدة من كورونا إليها

أعربت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، عن مخاوفها من انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي وصلت مؤخرا إلى الهند وباكستان إلى البلاد.

وطالبت الوزارة -حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الاثنين- المواطنين بالحد من رحلاتهم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لاحتواء أي انتقال محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس التي تم اكتشافها للمرة الأولى في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت أنه لم يتم حتى الآن فرض قيود على حدود البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس ووصولها إلى أفغانستان.

يشار إلى أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة حول العالم حتى الآن.