تأجيل محاكمة 22 متهما في تزوير مستخلصات جمارك نويبع لـ3 مارس

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الإثنين، بتأجيل القضية رقم 1002 لسنة 2018 جنايات نويبع، المقيدة برقم 175 كلى جنوب سيناء والمتهم فيها 22 متهمًا، لقيامهم بتزوير مستخلصات الجمارك والتوكيلات بميناء نويبع، لجلسة 3 مارس المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء.

عود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2017، بدائرة قسم شرطة نويبع، حيث وردت معلومات لمباحث جمارك نويبع، تفيد لقيام 22 متهمًا من بينهم موظفين بجمارك نويبع، بالاشتراك مع آخرين لتزوير محررات رسمية وهي التوكيلات محل الشهادة الجمركية، لاستخلاص بضاعة من الجمارك عن طريق التزوير.

وجرى القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى نيابة نويبع، وتولى وكيل النائب العام التحقيق في القضية، وأحيلوا للمحاكمة التي أخلت سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيق.