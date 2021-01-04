بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام لقاح أكسفورد ضد كورونا

أصبحت بريطانيا، اليوم الاثنين، أول دولة تستخدم لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وقالت هيئة الصحة الوطنية في انجلترا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن براين بينكر، والذي يبلغ من العمر 82 عامًا ويخضع لجسات غسيل الكلى، أصبح أول شخص يتلقى اللقاح في مستشفى بجامعة أكسفورد، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.



من جانبه، عبر بينكر عن سعادته البالغة بالحصول على لقاح فيروس كورونا اليوم، وقال إنه فخور حقا بأن اللقاح تم اختراعه في جامعة أكسفورد البريطانية.



ويأتي هذا الإعلان فيما تبدأ بريطانيا طرح لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" على نطاق واسع اليوم بـ 530 ألف جرعة جاهزة للاستخدام، بحسب الصحيفة.



وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق اليوم، إنه جرى فتح 700 موقع تطعيم، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم الألف بحلول نهاية الأسبوع.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح أمس الأحد بأنه يتوقع تطعيم عشرات الملايين في بريطانيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك فيما تم تطعيم مليون شخص في البلاد بالفعل بعد ترخيص الجهات التنظيمية البريطانية استخدام لقاح "فايزر" الأمريكي في أوائل ديسمبر الماضي.