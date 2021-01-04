سائق يقتل شقيقته إرضاء لزوجته في الجيزة

نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة ثانِ أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة "سيدة"- مقيمة بمنطقة فيصل بالهرم- بطريق الواحات بدائرة القسم وبها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها "سائق" مقيم بالجيزة.

تم ضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بالذقن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، فعقد العزم على قتلها، وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى أعدَّ سلاحًا أبيضًا "خنجر"، وانتظر المجني عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفياً بمنطقة زراعية مستقلاً سيارة أجرة، ولدى مشاهدته لها فاجأها وهددها بالسلاح الأبيض، واقتادها لداخل السيارة وتعدى عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها ثم تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور.

وأضاف بحدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجني عليها له، كما تم من خلال إرشاده ضبط (السلاح الأبيض ، السيارة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.