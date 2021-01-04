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أفادت الإحصائيات المكسيكية الرسمية، بأن عام 2020 شهد انخفاضا ملحوظا بمعدلات جرائم القتل في بلد ينتشر به عصابات المخدرات، إذ بلغت أعداد القتلى بذلك العام 34500 قتيل.

ونقلت "فرانس برس"، عن أوبرادور إيمانويل رئيس المكسيك، أن هناك تقدم ملحوظ ولكنه بحاجة للمزيد من العمل لإنجاح الأمر.

وبحسب الإحصائية فالرقم المذكر يمثل أقل معدلات لجرائم القتل منذ عام 2014، كما إن نوفمبر الماضي أعتبر أكثر الأشهر أمانًا في فترة تولى إيمانويل للرئاسة خلال العامين الماضيين.

ومقارنة بعام 2019 فقد انخفضت جرائم القتل بـ0.4% ما يعزيه الخبراء لتقدم العمل الأمني ضد عصابات تجارة المخدرات.

ويذكر أنه منذ بدئ الدولة المكسيكية حملة موسعة على تجارة المخدرات سقط ما يزيد على 300 ألف شخص قتلى وسط جو عام من انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ توليه الرئاسة عارض إيمانويل سياسات الجيش العنيفة، وطالب بإنشاء حرس وطني يتولى الحرب على تجارة المخدرات.