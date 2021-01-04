يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقال الخبراء -في بيان اليوم- إن بالنسبة لسرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على جميع الأنحاء.

وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و75، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادى النطرون 20 11

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 14

مطروح 21 08

السلوم 20 09

سيوة 20 06

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 20 12

نخل 20 04

نويبع 24 18

طابا 22 13

كاترين 20 03

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 09

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 11

إدفو 26 11

أبو سمبل 25 11

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 26 18

أبو رماد 25 17

حلايب 24 19

رأس حدربة 25 18