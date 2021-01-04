الصناعة: إقبال غير متوقع على إحلال السيارات للعمل بالغاز

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، تعليقًا على مشروع إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن اليوم يعتبر البداية، مؤكدة أن إقبال المواطنين على هذا المشروع غير متوقع.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن المقبلين على هذا المشروع من كل الفئات برغبة منهم في إحلال للسيارات المتقادمة لديهم.

وأشارت إلى أنه تم البدء في تلقي الطلبات، مضيفة: «أطلقنا الموقع الإلكتروني الذي يقدمون من خلاله، وذلك بالاشتراك مع تسعة بنوك ممثلة لبنوك القطاع المصرفي بالكامل».

وأوضحت أن محافظ البنك المركزي أطلق المبادرة على كل البنوك، بحيث تعمل جميعها بشروط واحدة ومستندات موحدة، كي تستطيع الإيفاء بطلبات المواطنين كافة، لافتة إلى أن البك المركزي قدم برنامجًا تمويليًا بفائدة 3% على مدة سداد تصل إلى عشر سنوات.