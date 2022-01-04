الليرة التركية تتراجع وسط الزيادات الهائلة لمعدلات التضخم

تراجعت الليرة التركية في تعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية، وبلغت 13.5 مقابل الدولار من إغلاق 12.96 يوم الاثنين، عقب توقعات بمواصلة معدلات التضخم ارتفاعها.

وسجل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر ديسمبر الماضي مستوى قياسي، إذ ارتفع بنسبة 36% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أمس الإثنين، أن التضخم السنوي في ديسمبر بلغ أعلى مستوى في 19 عاما، وارتفع معدل التضخم بنسبة 13.58٪ مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 36% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

وكشفت البيانات أن الأسعار للمستهلك ارتفعت بنسبة 36٪ في ديسمبر 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهذا هو أعلى معدل تضخم سنوي منذ سبتمبر 2002، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وجاءت الزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة النقل بنسبة تقارب 54٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 43.8٪، وارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية والضيافة بأكثر من 40٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40٪ قيمتها مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي، وهو الانهيار الناجم عن إصرار رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، على تطبيق البنك المركزي التركي لسياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة، بدلا من رفعها، في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر ، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار فواتير الكهرباء والغاز بحوالي 50٪ و 25٪ على التوالي، وفق "بي بي سي".

وكان البنك المركزي التركي، يتوقع -في أكتوبر-أنه سينهي العام عند 18.4٪، وهو يستهدف أن يكون التضخم الرسمي للبنك عند 5٪ ، لكن المعدل ظل في خانة العشرات خلال العامين الماضيين.