 أحمد كريمة ردًا على قراءة أوراق التاروت:«الشعوب لا تبنى بقراءة الفناجين» - بوابة الشروق
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أحمد كريمة ردًا على قراءة أوراق التاروت:«الشعوب لا تبنى بقراءة الفناجين»

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
إسراء عبدالفتاح
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 6:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 6:50 ص

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قراءة ورق التاروت وقراءة الأبراج، خاصةً مع بداية العام الميلادي.

وقال أحمد كريمة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، عبر فضائية «الأولى»، إن الشعوب لا تبنى بقراءة الفناجين أو ورق الكوتشينة، مضيفًا أنه يجب على المسلم أن يعمل بمقولة الرسول صلى الله عليه وسلم: « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

واستكمل، أن ما يحدث من خلال قراءة المستقبل والتوقع به من خلال أوراق الكوتشينة يعتبر ردة حضارية، ويجب تنبيه المسلمين لهذا الأمر، متابعًا أن الكوتشينة والنرد وغيرها كانت موجودة في التراث قبل الإسلام، وعندما أتى الإسلام أبطل كل هذه الأمور.

وأضاف، أنه يجب على المسلم أن يسلم أموره لله تعالى، فالإيمان الإسلامي أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لافتًا إلى أنه يجب تذكرة الناس بأن جريمة التنجيم بكافة صورها وأشكالها تناقض الإيمان الحقيقي وتضعف النازع الديني.

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