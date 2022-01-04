الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا تسجل مجددا عجزا بـ22 مليار يورو بسبب كورونا

سجلت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا مجددا في عام 2021 عجزا كبيرا في نفقاتها بسبب مكافحة تداعيات أزمة كورونا.

وذكرت متحدثة باسم الوكالة في نورنبرج اليوم الاثنين أن قيمة العجز تبلغ نحو 22 مليار يورو مشيرة إلى أن هذا هو الوضع حتى السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وأضافت المتحدثة أن القيمة النهائية للعجز سيتم تحديدها في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، لافتة إلى أن الحكومة الاتحادية ستغطي جزءا من العجز من خلال منحة بقيمة نحو 17 مليار يورو.

كانت الوكالة أنفقت أغلب هذه الأموال في إعانات العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم حيث جرى التوسع بشكل قوي في هذا الإجراء بسبب الجائحة.

كانت الوكالة سجلت عجزا بقيمة 3ر27 مليار يورو في عام كورونا الأول 2020.