 الموجة الثانية من الفيضانات بماليزيا تشرد أكثر من 15 ألف شخص - بوابة الشروق
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الموجة الثانية من الفيضانات بماليزيا تشرد أكثر من 15 ألف شخص

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 10:47 ص

قالت وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، إن أكثر من 15 ألف شخص لا يزالون يقيمون في 188 مركزا من مراكز الإجلاء المؤقة بشتى أرجاء ماليزيا، جراء الموجة الثانية من الفيضانات التي ضربت سبع ولايات، هي: جوهور، بهانج، مالكا، نيجري، سمبيلان، سيلانجور، صباح، وتيرينجانو.

وذكرت برناما، اليوم الثلاثاء، أن مدير قسم إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا التابع لإدارة الري والصرف الماليزية الدكتور عزمي إبراهيم، توقع أن تواجه البلاد المرحلة الثالثة من ظاهرة المد العالي خلال الشهر الجاري وحتى بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن منسوب مياه البحر العالي سيكون عاملا لحدوث الفيضانات.

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