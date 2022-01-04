تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، أبرز أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والدفع قدماً بها لأفاق أرحب، ومواصلة السير قدماً في مسار تعزيز ودعم شتى جوانب التعاون من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبيّن لما فيه صالح البلديّن والشعبيّن الصديقيّن، واتفقا على تكثيف التنسيق إزاء الملفات المختلفة، ولاسيما في المحافل الدولية والتأكيد على الدعم المتبادل في هذا الشأن.

وتطرق الوزير شكري ونظيره الإسباني إلى أهم قضايا المنطقة والملفات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى في هذا الخصوص، والاتفاق على ضرورة العمل من أجل حلحلة الأزمات واستتباب الاستقرار في سائر أرجاء المنطقة، وأكدا على أهمية استمرار الحوار السياسي في شتى القضايا على النحو الذي يسهم في تعزيز التنسيق بين مصر وإسبانيا.