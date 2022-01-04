عزل وزير في سريلانكا لانتقاده خطة جعل البلاد أول دولة تستخدم السماد العضوى

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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا عزل وزيرا لانتقاده خطة الحكومة الطموحة لجعل سريلانكا أول دولة في العالم تستخدم السماد العضوى لزراعة المحاصيل.

قال المتحدث الرئاسي كينجسلي راتناياك إن الرئيس استخدام سلطاته لعزل وزير التعليم سوسيل بريماجايانثا على الفور.

ولم يقدم مكتب الرئيس سببا لهذه الخطوة ، ولكن بريماجايانثا قال إنه يعتقد أنه تم عزله عقب أن قال إن سياسة الدول الزراعية أخفقت، وأن التحول للزارعة العضوية أدى لزيادة حادة في أسعار الخضروات.

وتأتي تعليقات الوزير في ظل احتجاجات بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والأرز بسبب نقص شديد عقب حظر الحكومة استيراد الأسمدة الكيماوية في آيار/مايو الماضي.

وعدلت الحكومة السياسة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ورفعت الحظر على واردات الأسمدة الكيماوية، ولكن الخطوة جاءت متأخرة بالنسبة لمعظم المزارعين الذين لم يتمكنوا من زراعة المحاصيل، مما أدى لنقصها.

ونظمت أحزاب المعارضة والمزارعون مظاهرات للاحتجاج على الضرر الذي تعرض له قطاع الزارعة وارتفاع تكلفة المعيشة.

مع ذلك، دافع وزير الزراعة ماهينداناندا الوثجاماجي عن قرار الحكومة، وتعهد بالاستمرار في تشجيع الزراعة العضوية عبر تقديم الدعم.