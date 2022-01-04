الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

ونقلًا عن صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الامريكية عن إصابة 1.06 مليون شخص بفيروس كورونا، وذلك بسبب انتشار متحور «أوميكرون» في البلاد.

ويعد الرقم الذي سجلته الولايات المتحدة ضعف الرقم القياسي الذي سجلته البلاد منذ 4 أيام وبلغ حينها 590 ألف إصابة جديدة.

ويعتمد العديد من الأمريكيين على الاختبارات التي يجرونها في المنزل لمعرفة الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الرقم القياسي الجديد قد يكون أقل من المتوقع؛ بسبب عدم إبلاغ السلطات الحكومية الرسمية بنتائج تلك الاختبارات.