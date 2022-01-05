فرنسا المفتقرة للطاقة تدرس حرق المزيد من الفحم لتوليد الكهرباء

تدرس فرنسا السماح لمنتجي الكهرباء بحرق المزيد من الفحم بعد أن حذر مشغل شبكة الكهرباء في البلاد من احتمال حدوث عجز في إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة قد ترفع الحد الأقصى السنوي لمحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، لسد فجوة محتملة في الامدادات في الوقت الذي تم فيه وقف عدد كبير من مفاعلات الطاقة النووية على غير العادة عن العمل للصيانة مع دخول أكثر أشهر العام برودة.

وربما يتم السماح بتشغيل المحطات الثلاث لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في البلاد لحوالي ألف ساعة خلال أول شهرين من عام 2022، وفقا لمسودة قرار نشر في الموقع الرسمي لوزارة البيئة الفرنسية، وهذا العدد من ساعات التشغيل أكثر بمقدار 300 ساعة من الحد السنوي الذي تم وضعه في عام 2019 للحد من انبعاثات الكربون.

وقالت الوزارة إن "الإجراء ضروري لضمان أمن إمدادات الطاقة الكهربية".