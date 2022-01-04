أنشيلوتي: ريال مدريد أكبر فريق في إسبانيا

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لا يزال قويا رغم الهزيمة بهدف نظيف في خيتافي الأحد الماضي في الجولة الـ19 من الليجا.

وقال أنشيلوتي خلال مقابلة مع صحيفة (الميساجيرو) الإيطالية "خسرنا لعدة أسباب: إصابات كورونا، بعض المشكلات، العودة للملاعب بعد 10 أيام من الاسترخاء، لكن الفريق لا يزال قويا".

وأضاف: "لدينا مزيج جيد من الخبرة والشباب. فزنا بـ10 مباريات متتالية وهذا ما منحنا دفعة قوية، لكننا أمام خيتافي.، بدا أننا لا نزال في عطلة".

وأكد أنشيلوتي "الريال هو أكبر فريق في إسبانيا. ثم البقية تأتي".

وبخسارته، فقد الريال ثلاث نقاط ثمينة لكنه لا يزال يحتفظ بصدارة الليجا ولديه 46 نقطة، لكن الفارق مع وصيفه إشبيلية تقلص إلى خمس نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق الأندلسي.