كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سبب عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقال اشرف صبحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: «موقفنا كوزارة الشباب كان حياديا للغاية في أزمة نادي الزمالك وكنا نصر على ضرورة استمرار المؤسسة بشكل طبيعي».

واضاف: «اتخذنا بعض الاجراءات القانونية وأكدنا أننا لا نتهم المجلس بأي شئ لكن قرار الإيقاف لحين الرد من الجهة التحقيقية المختصة وأكدنا أن هناك سنة كاملة».

وأكمل أشرف صبحي: «حتى الآن لم يصلنا ردود بحقيقة وجود تجاوزات مالية على مجلس إدارة الزمالك، ولكن الموقف بالكامل تم تحويله للنيابة الإدارية».

وواصل: «وبالفعل تم ارسال التقارير بشأن التجاوزات المالية وليس لنا حكم بشأنها، وحتى الآن لم يصلنا رد من الجهات القضائية بشأن إن كانت تجاوزات المالية صحيحة من عدمها».

وتابع: «ما وصلنا هو الحكم القضائي بعودة مجلس مرتضى منصور وقمنا بتنفيذه وحفاظا على تلك المؤسسة نفذنا الإجراء القانوني».

وانتقل أشرف صبحي للحديث عن أقية اللجنة الأولمبية في إيقاف مرتضى منصور.. قائلا: «ليس للجنة الأولمبية حق في إيقاف رئيس نادي، اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لها حق إيقاف نشاط اللعبة التي يُمارس فيها النادي».

وأتم: «بمعنى ليفربول نادي كرة قدم فقط لو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوقف اللعبة فلن يوجد هناك لعبة أخرى ينافس فيها فبالتالي أوقف النشاط، أما الأهلي والزمالك فحال تعرض أي لعبة للإيقاف فهذا مصير لعبة فقط وليس النادي أو رئيسه».