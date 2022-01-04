أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة على ضم مدافع تشيلسي

دخل أتلتيكو مدريد في منافسة شرسة مع برشلونة، على ضم سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي، إحدى الصفقات المجانية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي الصيف المقبل، وقالت العديد من التقارير إن برشلونة دخل في مفاوضات مع اللاعب لحسم الصفقة مجانا.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أبلغ إدارة ناديه إعجابه بأزبيليكويتا ورغبته في حسم الصفقة خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن أزبيليكويتا يرحب بالانتقال إلى الليجا في الموسم المقبل، لكن ممثليه عرضوا خدماته أولا على ريال مدريد، قبل التحدث إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، رفض الصفقة مباشرة، ورد بأنهم غير مهتمين بضم اللاعب.