وزيرة الداخلية الألمانية تدعو إلى التدخل الصارم لمواجهة العنف في احتجاجات كورونا

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى التدخل الصارم في مواجهة التهديدات والعنف في الاحتجاجات المناوئة لسياسة كورونا.



وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: "هناك بالطبع الحق في التجمع، وأنا متأكدة أن أجهزة الأمن تنفذ هذا في كل مكان"، مشيرة إلى أن هذا يعني فض التجمع غير المخطر عنه.



وأضافت فيزر: "وعندما يحدث فسيتم التدخل بطبيعة الحال"، قائلة إنه لا يمكن القبول بالتهديدات والعنف، وعندما يصبح أناس متشددين ومتبجحين، فعندئذ نكون قد وصلنا إلى الحد الأقصى في رأيي ويجب في هذه الحالة أن تتدخل دولة القانون بكل صرامة".



وأكدت الوزيرة أن غالبية كبيرة من السكان ملتزمة بتدابير الحماية من كورونا منذ 22 شهرا، مردفة: "ونحن لا نرى مجتمعا منقسما، بل على العكس".



ورأت فيزر أنه يجب التفريق بدقة بين المتظاهرين، لافتة إلى أن أقلية صغيرة تماما هي المتشددة ودعت المشاركين في المسيرات: "انظروا بعناية مع من تذهبون للتظاهر، إن النقد مرحب به في أي ديمقراطية بالطبع طالما قام هذا النقد على أرضية الدستور".