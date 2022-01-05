أمين عام اتحاد الشغل في تونس: الاستشارة الإلكترونية لا تعوض الحوار

قال نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات الوطنية في تونس، إن الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، لا يمكن أن تعوض الحوار.

واختار الرئيس سعيد الاستشارة الإلكترونية تمهيدا للإصلاحات السياسية المقررة هذا العام عبر استفتاء شعبي في 25 يوليو تعقبه انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل.

ولم يشر الرئيس إلى أي ترتيب بشأن حوار مع الأحزاب والمنظمات، وهو ما يرفضه اتحاد الشغل الذي يطالب بمسار تشاركي في اتخاذ القرارات المصيرية.

وقال الطبوبي اليوم: "الشعب التونسي ليس كله متمكنا من التكنولوجيا والمنصة لا يمكن أن تكون ذات جدوى. كان بالإمكان ربح الحيز الزمني".

وتابع الطبوبي "بلدنا في أمس الحاجة داخليا ودوليا للخروج من الوضع الحالي شريطة تضامن وطني حقيقي والابتعاد عن المناكفات السياسية والحسابات. الجميع يحتاج للقيام بمراجعات من أجل إنقاذ البلاد".

ودعم الاتحاد الذي يملك نفوذا سياسيا تقليديا، خطوة سعيد بتجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية ولكنه يرفض احتكار الرئيس تحديد القرارات ورسم النظام السياسي بمفرده.