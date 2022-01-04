وزير العمل الألماني يتوقع تأثيرات سلبية على الاقتصاد بسبب أوميكرون

توقع وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل حدوث تأثيرات سلبية مؤقتة على الحالة الاقتصادية في البلاد بسبب موجة أوميكرون.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: "نفترض أن تعافي الاقتصاد سيحدث لكن سيتأخر لبعض الوقت بسبب التحدي الذي يمثله متحور أوميكرون"، مشيرا إلى أن من المهم لهذا السبب أن يتم الحفاظ على استقرار سوق العمل.

وكان مجلس الخبراء التابع للحكومة الألمانية حذر من حدوث انتشار متفجر لمتحور أوميكرون ومن حدوث قيود في عمل البنية التحتية للإمدادات في ألمانيا في حال إصابة العديد من العاملين فيها في وقت واحد أو في حال اضطرارهم إلى الدخول في حجر بسبب مخالطة مصابين.

وأعرب هايل عن اعتقاده بأن سوق العمل اهتز بفعل جائحة كورونا "لكننا تمكنا من تفادي حدوث هزة كبيرة".

وأفادت بيانات الوكالة الاتحادية للعمل بأن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في ديسمبر الماضي بشكل طفيف إلى 2.330 مليون شخص كما هو معتاد في هذا الموسم من العام.

وعاود عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم إلى الارتفاع بشكل ملحوظ مرة أخرى ولاسيما في الشركات العاملة في مجال الضيافة والتجارة حيث وصل عدد العاملين المتأثرين بهذا الإجراء في هذين القطاعين إلى 286 ألف شخص بحلول السابع والعشرين من الشهر الماضي.