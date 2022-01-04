دونجا : لم أتوقع غيابي عن كأس الأمم

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أكد نبيل عماد الشهير بدونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على أنه لم يتوقع استبعاده من المعسكر الأخير للمنتخب لوطني والذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام بالكاميرون.

وقال دونجا في تصريحات لقناة أون سبورت :" كنت أتوقع استدعائي للمعسكر للمنتخب الوطني .. بالطبع حزين لعدم الأنضمام ولكنني لاعب وليس من مهامي التعليق على اختيارات المدير الفني".

وأضاف دونجا :" أقوم بدوري بشكل جيد وراضي عن أدائي في الفترة الأخيرة مع الفريق ونقدم مستويات كبيرة وننافس على لقب الدوري في النسخة الحالية وأختيارات المنتخب من عند الله".

وكشف دونجا على أنه يتابع طريقة لعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ليعرف فلسفته في المباريات.