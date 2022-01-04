 استهداف رتل لقوات الدعم اللوجيستي لقوات التحالف جنوبي العراق - بوابة الشروق
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استهداف رتل لقوات الدعم اللوجيستي لقوات التحالف جنوبي العراق

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 9:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 9:22 ص

أفادت مصادر أمنية عراقية، بأن رتلا للدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي تعرض فجر اليوم الثلاثاء لانفجار بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع قرب محافظة المثنى (300 كلم جنوب بغداد).

وأوضحت المصادر أن الانفجار لم يسفر عن خسائر أو إصابات.

وكان اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد وصف الهجمات على قوات التحالف الدولي بأنها "غير مبررة وليست من مصلحة الجميع وغير مجدية، خاصة وأن قوات التحالف الدولي أكملت انسحابها من العراق قبل يوم 31 ديسمبر الماضي، ولا توجد اليوم أي قوات أجنبية ذات مهام قتالية على أرض العراق، وإنما يوجد مدربون ومستشارون".


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