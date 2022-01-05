انطاليا يستهدف التتويج بلقب كأس السوبر التركي على حساب بشكتاش

أكد ألفونس جرونيندايك مدرب أنطاليا سبور جاهزية فريقه لمواجهة بشكتاش في كأس السوبر التركي غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة .

وقال جرونيندايك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة إن فريقه خاض تدريبا جيدا، ووقف على كافة الجوانب البدنية والفنية لتقديم مستوى مشرف يقوده إلى تحقيق الفوز بكأس السوبر وإسعاد جماهيره العريضة.

وأضاف : "جئنا إلى الدوحة لتمثيل مدينتنا أنطاليا بشكل جيد، وعكس صورة رائعة عن الفريق الذي يتأهب جميع لاعبيه للظهور بشكل مثالي خلال المباراة التي يخوضونها أمام منافس قوي وعنيد".

وشدد جرونيندايك على جاهزية فريقه لخوض المباراة رغم بعض الغيابات في صفوفه واستعانته بالعديد من اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء، مبينا أن المباراة ستكون بمثابة فرصة جيدة للتأكيد على إمكانيات هؤلاء الشباب وحرصهم على الظهور بشكل جيد ليشكلوا نواة للفريق في المستقبل.

وتابع "نحن سعداء بالتواجد في الدوحة، وقد وجدنا استقبالا جيدا في أرض المونديال.. وكل الجوانب التنظيمية جيدة، ونسعى بكل قوة من أجل تقديم مستوى مشرف ونتيجة إيجابية للظفر باللقب والعودة به إلى أنطاليا وإسعاد جماهيرنا".

من جانبه أكد هاكان اوزميرت لاعب أنطاليا صعوبة المواجهة أمام بشكتاش، مشيرا إلى أن صعوبتها تكمن في حساباتها الفنية في ظل بعض الغيابات، لكن اللاعبين الحاضرين يسعون لتقديم مستوى جيد والظفر باللقب.

وأضاف "نحن سعداء للغاية بالتواجد في الدوحة واللعب على ملعب أحمد بن علي المونديالي.. لاسيما أنه يعد من بين أفضل ملاعب العالم بفضل شكله الرائع ومنشآته العصرية، مضيفا "إنها فرصة جيدة للعب على أحد ملاعب كأس العالم التي ستحتضنها قطر بعد عدة أشهر".

وأوضح أوزميرت "نحن الآن نركز فقط على المباراة وتقديم أفضل أداء.. والفريق أكمل استعداده للقاء وكله أمل على العودة بكأس السوبر إلى أنطاليا"، مختتما تصريحه بالقول "نشكر دولة قطر على حسن الاستقبال والضيافة وعلى كافة الأمور التنظيمية للسوبر التركي".