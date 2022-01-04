ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعا لليوم السادس على التوالي.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم 234.9 مقابل 232.4 أمس الاثنين، و215.6 قبل أسبوع، و432.2 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 30 ألفا و561 حالة إصابة جديدة، مقابل 21 ألفا و80 إصابة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 356 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 372 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و238 ألفا و408 حالات.

ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و531 ألفا و900 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 112 ألفا و579 حالة.