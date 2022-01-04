الأرثوذكسية: نسبة الحضور في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية لن تبلغ 25%

أكّد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنسية الأرثوذكسية، وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة قبل تنظيم قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، إن الإجراءات الاحترازية تأتي في صدارة تلك الترتيبات، موضحًا أن عدد الحضور لن يصل إلى 25% من سعة الكنيسة.

وأضاف أنّ الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها بدقة شديدة، لا سيّما ارتداء الكمامة، لافتًا إلى ترتيب المكان بما يضمن تحقّق التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وذكر أنّ فرق الكشافة ستشرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعلى الدخول والخروج بشكل منظم، بما يضمن عدم التزاحم.

وفيما يخص بقية الكنائس، فقد أكّد أن الحضور بها سيكون بنسبة معينة تضمن تحقيق التباعد، معقّبًا: "إحنا كمصريين نعتاد في احتفالات الأعياد وبالأخص في الصلوات على الحضور بكثافة كبيرة، وبالتالي تم وضع نظام وترتيب لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت الاكتفاء بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، دون استقبال مهنئين صباح يوم العيد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الكنسية: "نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة، فسوف نكتفي في الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين صباح يوم العيد".

وسبق أن أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنَّ تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام ستكون قاصرة على التليفزيون المصرى فقط نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا.