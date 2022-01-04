إيطاليا: زيادة كبيرة في نشر الصور الإباحية للأطفال عبر الإنترنت

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كشفت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في حالات نشر صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت خلال العام الماضي.

وفتح المحققون حوالي 5515 تحقيقا في محاولات مشتبه بها؛ لاستمالة الأطفال وللحصول على صور إباحية لهم، وهو ما يمثل 70% زيادة عن عام 2020.

ووفقا للتقرير، فقد أسفرت التحقيقات عن القبض على 137 شخصا، وتم توجيه اتهامات لـ1400 مشتبها بهم آخرين.

وتم التحقيق بشأن 29 ألف موقع تقريبا، كما تم إغلاق 2500 موقع لاحتوائها على صور إباحية للأطفال.

وأعلنت الشرطة عن زيادة في حالات ما يسمى بالإبتزاز الجنسي والانتقام باستخدام الصور الإباحية، وهذا يتضمن ابتزاز المجرمين لضحاياهم من خلال التهديد بنشر صورهم وهم عراة، أو مجرد نشر تلك الصور لشريك سابق كإجرء انتقامي.