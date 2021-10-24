تعليم الوادى الجديد ينظم مسابقة للطلاب حول إنجازات الرئيس السيسى

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أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، تنظيم مسابقة للطلاب الموهوبين بجميع الإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الموهوبين بالمديرية، حيث تهدف المسابقة لتصميم فيديو يضم أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإكساب الطلاب وإثرائهم بالمعلومات حول مدى التقدم والتطور الذى تم فى مصر خلال الفترة السابقة.

وقال إن شروط المسابقة أن يبدأ الفيديو ببيانات المتسابق وإرفاق صورة شخصية له، ويتضمن الفيديو عنوان وتعليق صوتى لما يتضمنه من إنجازات وأعمال، ووضوح الصور والكتابة والصوت بالفيديو.

وأضاف أن المسابقة تستهدف المسابقة جميع الطلاب بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وكذلك طلاب التربية الخاصة "صم ودمج" مع مراجعة لغة الإشارة من قبل المتخصصين بالتربية الخاصة، وآخر موعد لتلقى الفيديوهات الخاصة بالمسابقة 20 يناير الجارى بعدها تبدأ لجنة التحكيم فى تقييم الأعمال وإعلان الفائزين.

وذكر أن المسابقة بدعم ورعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لطلاب المحافظة وتحفيزهم على ممارسة كل أوجه الأنشطة المختلفة.