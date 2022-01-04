 فيديو.. سفينة سياحية تحمل ركابا مصابين بكورونا تجد أخيرا رصيفا في إيطاليا - بوابة الشروق
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فيديو.. سفينة سياحية تحمل ركابا مصابين بكورونا تجد أخيرا رصيفا في إيطاليا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 4:19 م

عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد رسو سفينة «إم سي سي غرانديوسا MCS Grandiosa» السياحية التي تحمل أكثر من 100 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في ميناء تشيفيتافيكيا بإيطاليا، اليوم الثلاثاء.

وأفادت قناة «راي نيوز 24» التلفزيونية، أمس الاثنين، أن عدد الركاب الذين تم اختبارهم إيجابيًا بلغ 150، وأن معظمهم من جنسية إيطالية.

وذكرت صحيفة Il Secolo XIX اليومية أن 40 من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس نزلوا من السفينة السياحية في جنوة الاثنين، مضيفة أنه سيتم إنزال ركاب أخرين في ميناء تشيفيتافيكيا الذي يخدم روما أو في باليرمو بجزيرة صقلية.

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