 أوميكرون يتحول إلى موجة تسونامي تجتاح أمريكا.. أكثر من مليون إصابة في يوم واحد - بوابة الشروق
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أوميكرون يتحول إلى موجة تسونامي تجتاح أمريكا.. أكثر من مليون إصابة في يوم واحد

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 9:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 9:24 ص

تم تسجيل أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أمس الإثنين، حيث تحول المتحور "أوميكرون" إلى ما يشيه موجة تسونامي تجتاح جميع جوانب الحياة الأمريكية اليومية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المتحور شديد العدوى دفع الإصابات إلى رقم قياسي، يزيد بهامش كبير على أكبر عدد تسجله أي دولة منذ بداية الوباء قبل نحو عامين.

ويقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 590 ألف حالة، الذي سجلته أمريكا قبل ذلك بـ4 أيام فقط، والذي كان أيضا ضعف العدد المسجل قبل أسبوع.

وكان العدد القياسي السابق، خارج الولايات المتحدة، سجلته الهند خلال تفشي المتحور دلتا، عندما تم تسجيل أكثر من 414 ألف إصابة في 7 مايو 2021.

وتأتي الأرقام الضخمة التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة رغم اعتماد العديد من الأمريكيين على الفحوص التي يجرونها في المنزل، مع عدم إبلاغ النتائج للسلطات الرسمية. ويعني هذا أن الرقم القياسي الجديد هو بالتأكيد أقل من الرقم الحقيقي، بشكل كبير.


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