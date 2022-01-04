إرنا: زخم كبير في المفاوضات النووية في فيينا

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الثلاثاء، بأن تحركات الوفود المفاوِضة في فيينا اكتسبت زخما كبيرا في الساعات الأولى من المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من المفاوضات النووية، والتي بدأت أمس.

واعتبرت أن هذا "يشير إلى تطور جديد ومهم في عملية التفاوض".

وأضافت أن المفاوضات ستستمر في الأيام المقبلة على مختلف المستويات والصيغ، لافتة إلى أن مصادر مقربة من فرق التفاوض تتوقع عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بعد حدوث تقدم في المفاوضات وتقليص الخلافات.

وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.