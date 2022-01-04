خدمات الإطفاء في جنوب أفريقيا: غرفة الجمعية الوطنية بالبرلمان دُمرت بالكامل

صرحت سلطات الإطفاء في جنوب أفريقيا بأن الحريق الذي شهده مقر البرلمان الوطني أسفر عن تدمير غرفة "الجمعية الوطنية" بشكل كامل.

وقال مسؤول الإطفاء يان شنيتلر، في مؤتمر صحفي من أمام مجمع البرلمان في كيب تاون اليوم الثلاثاء :"الجمعية الوطنية الجديدة دُمرت بالكامل، من أرضيتها إلى سقفها، ستحتاج إلى الكثير من إعادة التأهيل لتعود لما كانت عليه".

وأضاف أنه ما زال من الملاحظ وجود بعض الجيوب المحتملة لتجدد الحريق ، ولذلك من المتوقع أن يتم تسليم الأنقاض للمحققين بعد ظهر اليوم.

وأضاف أن أجزاء أخرى من المقر تضررت بشدة من جراء النيران ومياه الإطفاء والدخان، فيما قال مسؤول الإطفاء سيمون أبراهامز أن بعض أجزاء هيكل السقف قد انهارت.

واندلع الحريق في البداية أمس الأول الأحد وتم لاحقا السيطرة عليه، إلا أن الرياح القوية تسببت مساء الاثنين في اندلاع نيران من جديد.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء جيرمين كارلس، في تصريحات إعلامية، إنه تم إخماد الحريق الجديد بعيد منتصف الليل.

ومن المقرر أن يمثل اليوم شخص /49 عاما/ أمام قاضي تحقيق، بعدما تم إلقاء القبض عليه داخل مبنى البرلمان. ويواجه اتهامات تتعلق بالتسلل غير القانوني وتعمد إشعال حريق والسرقة.

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة إعادة بناء المقر التاريخي تصل لمئات الملايين من الدولارات.

ولم يتأكد على الفور سبب اندلاع الحريق، غير أنه لا يتم استبعاد أية احتمالات بما في ذلك احتمال وجود مشكلات فنية.

وتستضيف كيب تاون مقر برلمان جنوب أفريقيا، الذي يتألف من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للمقاطعات، منذ أكثر من قرن. بينما يوجد مقر الحكومة في بريتوريا، على بعد نحو 1400 كيلومتر.