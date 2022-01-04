 الجيش اللبناني: ضبط 39 شخصا وبحوزتهم أسلحة وذخائر لإطلاقهم النار بالهواء احتفالا بالعام الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: ضبط 39 شخصا وبحوزتهم أسلحة وذخائر لإطلاقهم النار بالهواء احتفالا بالعام الجديد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 6:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 6:29 م
أكد الجيش اللبناني إلقاء القبض على 39 شخصا وبحوزتهم 7 أسلحة حربية وكميات من الذخائر، خلال مداهمات بمنطقتي البقاع والشمال؛ لضبط مطلوبين بتهم إطلاق النار في الهواء، بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

وأضاف الجيش اللبناني أن وحدات من الجيش المنتشرة في البقاع والشمال نفذت مداهمات خلال اليوم وأمس لمنازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وأوضح أن الوحدات ألقت القبض على 39 شخصا وبحوزتهم 7 أسلحة حربية من طراز كلاشنكوف و6 مسدسات وعدداً من بنادق الصيد وكمية من الذخائر الخاصة بها بالإضافة إلى 4 قنابل يدوية وكمية من المواد المخدرة.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن المضبوطات تم تسليمها وبدأت التحقيق مع المتهمين باشراف القضاء المختص.

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