 خبيرة تغذية: استخدام مكملات وفيتامينات بدون داعٍ تسبب اضطرابات بالمعدة - بوابة الشروق
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خبيرة تغذية: استخدام مكملات وفيتامينات بدون داعٍ تسبب اضطرابات بالمعدة


نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 5:52 ص

أكدت الدكتورة شريفة أبو الفتوح خبيرة التغذية، ضرورة الحصول على الفيتامينات تحت الإشراف الطبي.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، إن بديل المكملات الغذائية هو الطعام والحصول على هذه الفيتامينات من الأغذية نفسها، موضحة أنّ فيتامين سي قد يحدث اضطرابات فى المعدة والغذاء هو الاساس للجسم.

وأضافت: "مقاومة نزلات البرد يمكن أن يتم من خلال تناول الفواكه التي تحتوى على فيتامين سي من الجوافة والبرتقال، والزنك موجود فى الألبان والبقول وشورية العدس مع الليمون مفيدة فى نزلات البرد".

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