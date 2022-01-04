يوسف الحسيني عن الراحل إبراهيم حجازي: «أهم أعمدة الصحافة الرياضية»

نعى الإعلامي يوسف الحسيني الناقد الرياضي إبراهيم حجازي، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الاثنين، إن الناقد الرياضي الراحل من أهم أعمدة الصحافة الرياضية في مصر، وبرلمانى شريف ودؤوب، مضيفًا أنه يتمتع بخلق رفيع وضمير في عمله.

واستكمل، أنه على المستوى الشخصي يحمل العديد من الصفات أهمها الألفة والمودة، والود، متابعًا: « رحل عن عالمنا أهم أعندة الصحافة الرياضية عمل على تأسيس الأهرام الرياضي، وسيظل نتذكره في نزاهة مواقفه في كل ما يتعلق بالمواقف الرياضية والقضايا السياسية».

ويذكر أن إبراهيم حجازى، قدم برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير «فى دائرة الضوء»، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: «خارج دائرة الضوء» فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.