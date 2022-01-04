«بابا نويل» يوزع هدايا داخل لجان امتحانات كلية التجارة بجامعة سوهاج

وزع اتحاد الطلاب بكلية التجارة بجامعة سوهاج، هدايا على طلاب الفرقة الأولى في أول امتحان لهم، عبارة عن "شيكولاتة وفيشار وكيك"، للتخفيف من توترهم، وكان لذلك تأثيرا إيجابيا عليهم وساعدهم على خوض الامتحان بأعصاب هادئة وقلوب مبتهجة.



وقال زياد أيمن، رئيس اتحاد الطلاب بكلية التجارة، إنهم يقدرون الضغط الواقع على زملائهم الجدد أثناء أداء الامتحان الأول لهم في الحياة الجامعية الجديدة، وهو ما جعلهم يفكرون في توزيع الهدايا عليهم للتقليل من توترهم ومنحهم قسطًا من السعادة ومساحة من الاسترخاء بما يُحسِن من قدرتهم في الإجابة على الأسئلة.



وأضاف زياد، لـ"الشروق"، أنه شارك معه في شراء الهدايا وتوزيعها على الطلاب زملاءه من الفرقتين الثالثة والرابعة، قائلاً: «متعودين نعمل كدا كل سنة مع طلاب الفرقة الأولى بس كل مرة بتكون الهدايا مختلفة».



وعبر عبد الرحمن الجندي، نائب رئيس الاتحاد، عن فرحه بحرص الاتحاد الدائم على تقديم جميع أوجه المساعدة لزملائهم الجدد، ومنها الدعم النفسي وحل المشاكل التي تواجههم، قائل:ا «نسقنا مع الدكتور ممدوح صادق الرشيدي عميد الكلية، والدكتور محمد سيد الصغير وكيل الكلية لشئون الطلاب وكانوا على تواصل دائم معنا والاستجابة لجميع طلابتنا.



وتابع الجندي: "قبل الامتحان طالب من الاتحاد يرتدى زي بابا نويل، ويدخل اللجان ويوزع الهدايا على الطلاب وكانوا في أعلى درجات الانبساط، وقدرنا نتخلص من توترهم وقلقهم".