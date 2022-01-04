 ٢٧ سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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٢٧ سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

محسن عشري :
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 1:21 م

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن .
و بحسب بيان اعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة . وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

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