مهرجان أسوان يطلق برنامج الورش التدريبية بداية فبراير 2022

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن بدء فعاليات برنامج الورش التدريبية لعام 2022 في مطلع شهر فبراير المقبل، موضحة أن برنامج الورش يتضمن تطويرا ملحوظا في التدريب التقني على مجالات صناعة الفيلم.

وقال سيد عبدالخالق مدير برنامج الورش، إن برامج التدريب هذا العام تشمل عدة محاور تعليمية من خلال مجموعة برامج، منها ورشة "كوميكس زوون" للتدريب علي دمج العنصر البشري في الرسوم المتحركة، وورشة التحريك للأطفال، والتي تهتم بتدريب من هم تحت سن ١٣ سنة على صناعة الأفلام، وورشة هي للحكي "كيف تحكي حكاية"، وورشة الإخراج التي تسعى لإنتاج أفلام تشارك في مسابقة أفلام الورش بدورة المهرجان المقبلة، إضافة إلى مشروع "سينما أسوان الجديدة"، وهو معمل تدريبي لتعليم تقنيات الصناعة مثل التصوير والمونتاج والصوت بشكل احترافي.

وأكد عبدالخالق، أن برنامج الورش يهدف بشكل عام لدعم المواهب من الفتيات والشبان من جنوب الصعيد وسفاجا والقصير، ويقدم كل أشكال التسهيلات للمشاركين كل عام، مشددا أن برنامج ورش مهرجان أسوان بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة فيلم "يا ناس النهر" الذي قدمته المخرجة الشابة زهرة يعقوب ضمن برنامج الورش لعام 2021 في مسابقة أفلام واعدة بالدورة الماضية لمهرجان قرطاج، فضلا عن اختيار فيلم "أشورا" للمخرجة أسماء يعقوب للمشاركة في الدورة المقبلة لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.

يذكر أن الدورة المقبلة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبنك الإسكان والتعمير، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان انترناشيونال ايجبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت وسمارت فيجن.