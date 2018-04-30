ارتفاع أسعار الوحدات في برج خليفة بدبي

سجلت أسعار الوحدات العقارية في برج خليفة بإمارة دبي، وهو أعلى بناء في العالم، أكبر زيادة في أسعار الوحدات السكنية الفارهة في الإمارة خلال العام الماضي مع عودة سوق العقارات في دبي إلى الارتفاع بعد فترة من التراجع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية القول، إن الأسعار في برج خليفة زادت خلال العام الماضي بنسبة 23% مقابل زيادة أسعار العقارات في دبي بشكل عام بنسبة 8% فقط.

وقال فيصل دوراني، رئيس وحدة بحوث الشرق الأوسط في نايت فرانك، في تقرير، إن "سمة 2021 كانت الازدهار الاستثنائي لسوق المساكن الفارهة في دبي.. ومع وصول سعر القدم المربعة فيه إلى 2100 درهم أصبح برج خليفة في قلب هذه الفئة مباشرة".

كان النشاط الاقتصادي في دبي قد ازدهر بشدة خلال العام الماضي، إلى جانب قفزة في القطاع السياحي مدعومة بانطلاق معرض إكسبو 2020 والذي يعتبر أحد أكبر الفاعليات المباشرة في العالم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد ظلت دبي مفتوحة نسبيا خلال الجائحة، كما أن شراء مسكن يعتبر أحد أسرع وسائل حصول الأجانب على حق الإقامة في الإمارة.

وارتفعت أسعار العقارات في وسط دبي، حيث يوجد برج خليفة بنسبة أكثر من 17% خلال العام الماضي.