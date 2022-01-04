أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر ديسمبر

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدداً من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى مجموعة من المشروعات التنموية القومية العملاقة، وحرصت على مشاركة عدد من طلاب الجامعات الافتتاحات التي تمت خلال شهر ديسمبر بصعيد مصر "أسبوع الصعيد" لزيادة الوعي لدى الشباب الجامعي بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارات لطلبة الجامعات المصرية لعدد من الوحدات العسكرية، إضافة إلى زيارة معرض السلاح للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في نسخته الثانية بجمهورية مصر العربية، وكذا تنفيذ زيارة لطلاب جامعة بنى سويف إلى مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وذلك تقديراً لما قدموه.

وعلى جانب آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية السابعة والعشرون بجامعة مدينة السادات، التي تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات عن "كيفية مواجهة الفكر المتطرف - الوعي التكنولوجي والرقمي - دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن"، إضافة إلى تنظيم الندوة السادسة عن "الثقافة الرقمية في عصر الكورونا والميتافيرس – كيفية مواجهة الفكر المتطرف" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وفي نهاية الندوة، جرى تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية.