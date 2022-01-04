البرهان: أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكدا أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السوداني.

وجدد لدى لقائه بمكتبه اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.

من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، بريان شوكان إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.