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قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيدفع بعدد من الحكام الصاعدين خلال منافسات كأس الرابطة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون سبورت :" سندفع بعدد من الحكام الجدد خلال مباريات كأس الرابطة .. سيكون هناك بالطبع مزيج مع الحكام الخبرة ولكننا سنعتمد على الحكام الجدد".

وأضاف :" نسعى من خلال البطولة للوقوف على مستوى الحكام الجدد لأختيار العناصر الأفضل للدخول ضمن الحكام المميزين والاعتماد عليهم في الفترة المقبلة".

وأوضح عبد الفتاح :" سيتم الدفع بـ7 أو 10 حكام ساحة بالإضافة إلى عدد أكبر من الحكام المساعدين خلال منافسات البطولة والتي أشكر رابطة الأندية على إقامتها".

وحول إقامة مباريات كأس الرابطة بوجود تقنية الفار قال عبد الفتاح :" تلقيت وعد من أحمد دياب رئيس الرابطة بإنهاء الأزمة مع الشركة المسئولة عن تشغيل التقنية وستقام المباريات بكأس الرابطة بتقنية الفيديو".