علقت فاتن الحلو، مدربة أسود، على الصور التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وظهر بها أسود وكأنها نائمة ولاقت هذه الصور نقد لاذع من رواد السوشيال ميديا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الاثنين، إن وسائل التواصل الاجتماعي دائمًا تهاجمها ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم الهجوم عليها وتوجيه الانتقادات إليها، متابعة: «بعت كل حاجة عندى لأجل عيون الأسود».

وأضافت، أن الصور المتداولة للأسد يظهر بها مغمض عيناه وليس نائمًا من التعب، مشيرةً إلى أنها حركة يفعلها الأسود وتسمى «تريك»، وتصل أسعار الأسود لـ 150 ألف و200 ألف جنيه.

واستكملت، أن الأسود تتميز بتناول الكثير من اللحوم، تصل لـ 20 أو 30 كيلو لحمة فى اليوم الواحد، مضيفةً أنها تقدم 100 كيلو من اللحوم إلى الأسود التي تدربها.

وتابعت، أنها تعتبر الحيوانات كأبنائها ولا يمكن أن تأذي أحد منهم، مضيفةً: «السيرك هو مكان عملنا ومن سرب تلك الصور يرد إغلاقه، لكن إرادة الله أكبر من المنافسين».