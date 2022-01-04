المحكمة العليا بالهند ترفض البت في قضية تخص شركة أمازون

رفضت المحكمة العليا بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الثلاثاء، الالتماس الذي تقدمت به شركة "فيوتشر ريتيل" الهندية؛ من أجل إنهاء إجراءات التحكيم التي تقدمت بها شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتسوق الإلكتروني أمام محكمة في سنغافورة، وأدت إلى وقف بيع أصول الشركة الهندية إلى شركة "ريلاينس إندستريز".

وفيما يتعلق بالالتماسين اللذين تقدمت بهما شركتا فيوتشر ريتيل وفيوتشر كوبونز بي.في.تي، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القاضي أميت بانسال قوله إنه "تم رفض الالتماسين"،ولم تصدر بعد نسخة مفصلة من حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا.

ورفضت محكمة في سنغافورة في الثلاثين من الشهر الماضي النظر في طلب شركة فيوتشر لوقف إجراءات التحكيم التي أقامتها شركة أمازون، قبل عقد جلسة استماع نهائية في وقت لاحق هذا الأسبوع، مما دفع الشركة الهندية للاتجاه إلى القضاء الهندي للبت في طلبها.