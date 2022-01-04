رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب ببيان أعضاء مجلس الأمن الدائمين بشأن منع نشوب حرب نووية

رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد اليوم /الثلاثاء/ بالبيان الذى أصدرته الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي أمس، وأكدت فيه ضرورة منع نشوب حرب نووية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كابياك - في تصريح صحفي - إن رئيس الجمعية العامة رحب بتأكيد البيان على أنه ل ايمكن كسب حرب نووية في حالة نشوبها.

وأضافت المتحدثة أن الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي والرغبة في زيادة التفاهم المتبادل ومنع سباق التسلح، الذي لن يفيد أحدا بل يعرض الجميع للمخاطر، كان بمثابة الرسالة الصحيحة التى وجهها الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن إلى سكان كوكب الأرض جميعا ونحن فى مستهل العام الجديد " .

وأكدت الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة - في بيان مشترك أصدروه في وقت سابق أمس - أن الأسلحة النووية التي يمتلكونها لا تستهدف أيا منهم.